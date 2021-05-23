В Вооруженных Силах Украины по состоянию на 10.00 воскресенья, 23 мая, коронавирусом болеет 231 человек. Вирус унес жизни 93 военнослужащих, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 83 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых COVID-случая. Госпитализирован один человек.

В ВСУ зарегистрировано 93 летальных случая от осложнений, вызванных инфекцией.

"Работник Вооруженных Сил Украины находился на лечении в Одесской городской больнице. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего за время пандемии выздоровели 24 780 человек.

Также отмечается, что одной дозой вакцины в ВСУ привито 52 296 человек, из них 3 289 военных медиков. Двумя дозами вакцинировано 454 человека.