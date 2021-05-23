Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Об этом сообщил промоутер Александр Красюк.
По его словам, у сторон есть 10 дней на переговоры.
«WBO официально санкционировала поединок Джошуа - Усик», - написал Красюк.
WBO Orders Joshua-Usyk, Rejects Hearn Request For Extension On Show Cause Notice https://t.co/F8U3MnzVl9 pic.twitter.com/CNjML00zoK— BoxingScene.com (@boxingscene) May 22, 2021
Напомним, ранее сообщалось, что поединок может состояться 21 или 28 августа. Среди потенциальных мест проведения боя Красюк называл арену "Уэмбли" в Лондоне.
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