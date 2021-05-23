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Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

По его словам, у сторон есть 10 дней на переговоры.

«WBO официально санкционировала поединок Джошуа - Усик», - написал Красюк.

Напомним, ранее сообщалось, что поединок может состояться 21 или 28 августа. Среди потенциальных мест проведения боя Красюк называл арену "Уэмбли" в Лондоне.
ForUm

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