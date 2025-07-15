Польща створює спеціальну зону безпеки в Балтійському морі для охорони SwePol Link

Польща створює спеціальну зону безпеки в Балтійському морі, щоб убезпечити ключову енергетичну інфраструктуру від імовірних атак російського “тіньового флоту”. Обмеження торкнуться риболовлі, водних розваг і навіть дайвінгу — усе заради захисту трубопроводу SwePol Link, що з’єднує Польщу зі Швецією.

Про це повідомляє RMF 24.

Польща розпочинає активні заходи з посилення безпеки у Балтійському морі. Морське відомство у Гдині офіційно оголосило про створення зони безпеки навколо стратегічного енергетичного об’єкта — підводного кабельного трубопроводу SwePol Link. Йдеться про відповідь на зростаючу активність так званого “тіньового флоту” Росії, який може використовуватись для диверсій або прихованої розвідки в прибережних водах країн ЄС та НАТО.

За словами Мацея Вапінського, представника компанії “Польські електромережі”, саме енергетики ініціювали запровадження обмежень у прибережних водах Польщі. Ширина трубопроводу становить близько 250 метрів, і саме вздовж цієї ділянки Балтійського моря буде створено зону особливого контролю.

У новій безпековій зоні заборонено здійснювати риболовлю, кидати якір, проводити будь-які підводні роботи, займатися водними видами спорту чи дайвінгом без спеціального дозволу польської сторони. Такі обмеження мають не лише зменшити ризик несанкціонованого доступу до кабельної інфраструктури, а й запобігти можливим інцидентам чи атакам з боку російських суден без державної ідентифікації.

Трубопровід SwePol Link, який існує вже 25 років, — це високовольтна підводна лінія постійного струму потужністю 600 мегаватів, яка простягається на 254 км між Польщею та Швецією. Він має стратегічне значення, оскільки забезпечує енергетичний обмін між двома країнами, що особливо важливо в умовах гібридної війни та енергетичної нестабільності у регіоні.

Контроль над критичною інфраструктурою — одна з пріоритетних тем у безпековій політиці Польщі на тлі триваючої агресії Росії проти України та все активнішої діяльності російських спецслужб у Європі. Очевидно, що Балтійське море дедалі більше перетворюється на нову арену протистояння.