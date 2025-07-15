"Вемблі" готується до аншлагу: стало відомо, скільки квитків вже продано на бій Усик – Дюбуа

Майбутній поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українським чемпіоном WBO/WBC/WBA/IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британським володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) викликав величезний ажіотаж. Френк Воррен, промоутер Дюбуа, повідомив виданню "Чемпіон", що на цей бій, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, вже продано понад 90 000 квитків.

"Ми продали понад 90 000 квитків. Думаю, до суботи стадіон буде розпроданий, адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик. Він, по суті, переміг кожного британського боксера, тож тут його дуже добре знають", – зазначив Воррен.

Промоутер також наголосив на значному прогресі Дюбуа з моменту їхнього першого, суперечливого бою: "Він перемагав Деніела, хоч це був і суперечливий бій. Але Дюбуа із того часу має дуже вдалу серію – три чудові перемоги над сильними суперниками".

Воррен провів паралелі з попереднім успішним виступом Дюбуа, який відбувся також на "Вемблі": "Останній бій Даніеля відбувся перед 96 000 глядачів на 'Вемблі', коли він нокаутував улюбленця британських фанатів Ентоні Джошуа. Він ще молодий, йому лише 27, і це справді важливий момент у його кар’єрі. Якщо він переможе Усика, то регулярно виступатиме на 'Вемблі', і тоді квитки будуть розкуповуватися миттєво після старту продажу", – заявив Воррен.

Поєдинок Усика та Дюбуа стане офіційним боєм за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. В Україні весь кард та головний поєдинок вечора транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Раніше також стало відомо, що Усик та Дюбуа отримають рекордні гонорари за цей матч-реванш у Лондоні.