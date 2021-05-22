Правоохранители заблокировали порносайт, ссылка на который была в учебнике по украинскому языку.
Об этом сообщил автор учебника Александр Авраменко.
«Проблема со ссылкой на порносайт решена: он уже заблокирован», — написал он.
Авраменко поблагодарил за помощь в решении вопроса замглавы МВД Антона Геращенко.
Авраменко объяснил, что изначально был указан сайт, с которого был взят текст статьи о школьной форме. В то время ссылка вела на сайт Новомиргородского района Кировоградской области. В 2020 году сайт сменили на порносайт, который оставил себе название бывшего сайта Новомиргорода.
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