На западе центральной части Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский сейсмологический центр в пятницу, 21 мая.

По его данным, эпицентр стихии располагался в 385 километрах к юго-западу от города Синин, где проживают более 760 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 17 километров.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Цинхай – один из наименее населенных регионов Китая. По этому показателю провинция занимает второе место после Тибетского автономного района.