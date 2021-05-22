также в разделеМир
Глава Евросовета собирает лидеров ЕС из-за провокаций России 8
YouTube будет вставлять рекламу во все видео 9
В сектор Газа доставили первую гуманитарную помощь 7
В белорусской колонии умер политзаключенный 9
Канада поделится вакцинами от коронавируса с другими странами 11
В Беларуси намерены запретить бело-красно-белый флаг 31
В Кремле ответили на санкции США 18
Байден назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном 13
США ввели санкции против российских компаний и судов 22
ВОЗ: В мире продолжает снижаться количество больных COVID-19 12
Меркель: Байден сделал шаг навстречу в вопросе «Северного потока-2» 19
Из-за вакцин от коронавируса в мире появились 9 новых миллиардеров 15
Байден пообещал Израилю пополнить «Железный купол» ракетами 11
Европарламент и Совет ЕС предварительно договорились о «паспортах вакцинации» 11
В Сенат США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2» 29
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии 52
Стали известны все участники финала Евровидения-2021 132
Нафтогаз призвал США сохранить санкции против «Северного потока-2» 17

На западе центральной части Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский сейсмологический центр в пятницу, 21 мая.

По его данным, эпицентр стихии располагался в 385 километрах к юго-западу от города Синин, где проживают более 760 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 17 километров.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Цинхай – один из наименее населенных регионов Китая. По этому показателю провинция занимает второе место после Тибетского автономного района.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги