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В Днепропетровской области митрополит Ириней освятил Свято-Троицкий храм в селе Новоивановское.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, владыка совершил чин Великого освящения и Божественную литургию в новоосвященном храме.

14 июня 2016 года митрополит Ириней совершил чин закладки святых мощей в основание будущей церкви.

В ноябре 2018 года на храм были водружены купола и кресты. Храм простроен стараниями и за личные средства директора и работников фермерского хозяйства «МЮД».

 За богослужением присутствовали глава сельсовета, директор и сотрудники местного фермерского хозяйства, благотворители и меценаты, благодаря которым храм был построен, местные жители и прихожане.

Митрополит Ириней отметил настоятеля богослужебной наградой, а церковных благотворителей – орденами и грамотами УПЦ. 

По окончании Литургии митрополит Ириней обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором поздравил всех с великим праздничным днем.
ForUm

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