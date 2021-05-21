В Днепропетровской области митрополит Ириней освятил Свято-Троицкий храм в селе Новоивановское.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, владыка совершил чин Великого освящения и Божественную литургию в новоосвященном храме.
14 июня 2016 года митрополит Ириней совершил чин закладки святых мощей в основание будущей церкви.
В ноябре 2018 года на храм были водружены купола и кресты. Храм простроен стараниями и за личные средства директора и работников фермерского хозяйства «МЮД».
За богослужением присутствовали глава сельсовета, директор и сотрудники местного фермерского хозяйства, благотворители и меценаты, благодаря которым храм был построен, местные жители и прихожане.
Митрополит Ириней отметил настоятеля богослужебной наградой, а церковных благотворителей – орденами и грамотами УПЦ.
По окончании Литургии митрополит Ириней обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором поздравил всех с великим праздничным днем.
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