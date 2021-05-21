В Волынской области Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий заложил памятную капсулу в строящийся храм в Святогорском Зимненском женском монастыре.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском Святогорском Зимненском женском монастыре.
Предстоятелю сослужили епископ Ирпенский Лавр, епископ Бородянский Марк, духовенство обители и гости в священном сане.
За богослужением молилась настоятельница монастыря игуменья Стефана (Бандура) и сестры Зимненской обители.
После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди.
Завершив Божественную литургию, Предстоятель возглавил чин закладки памятной капсулы в алтарную стену нового храма в честь святителя Николая Чудотворца.
Новый храм строят для нужд регентского отделения Владимир-Волынского духовного училища, которое действует при монастыре.
Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный монастырь на Волыни – одна из древнейших монашеских обителей в Украине. Первое письменное упоминание о монастыре датируется XI веком.
В обители хранится Зимненская чудотворная икона Богородицы, которая принадлежала святому равноапостольному князю Владимиру Великому.
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