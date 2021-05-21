Очерствение душ и уменьшение любви в мире является главной причиной катаклизмов и пандемий, подобных COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Сейчас мы видим более печальную статистику того, что происходит в мире. К сожалению, пандемия не исчезает и забирает миллионы человеческих жизней. В Индии крематории не справляются со страшным заданием - сожжение тел происходит даже в общественных парках. Вероятно, для Китая и Индии причины пандемии одни, но для нас, православных, причина пандемии есть и в другом…Нам, православным, понятно, что главная причина - в уменьшении любви», - отметил отец Ростислав.

Священник-врач констатировал, что сейчас мы видим последствия очерствения общечеловеческой души, что является самой большой угрозой для существования человека.

«Заповеди любви к Богу и к ближнему - это заповеди, которыми мы должны жить. Сейчас мы наблюдаем, как исчезает любовь из семей, видим пугающую статистику разводов, как исчезает любовь между народами и государствами, видим впечатляющую статистику войн. Общечеловеческая душа становится черствее, а это самая большая угроза для человечества», - подчеркнул священник.

Он призвал всегда помнить о духовных причинах заболеваний.

«Целесообразно будет говорить и о тех подаренных Богом талантах нашего организма для защиты от вирусов и бактерий. Но говоря о синергии здоровья физического тела и возможностей современной науки и медицины, не будем забывать о самом главном - о первопричине любого испытания, которое выпадает на нашу жизнь», - сказал отец Ростислав.

По его мнению, противостоять вызовам болезней и пандемии можно через покаяние и исполнение заповедей любви к Богу и к ближнему.

«Божий Промысел таким образом управляет миром, чтобы каждая душа спаслась. Без воли Божьей даже волос не падает с человеческой головы. И только когда мы покаемся, изменимся, вернемся к выполнению заповедей Божиих, то, как и прежде в истории, остановим эту страшную статистику заболеваний и усопших от пандемии. Очевидно, эти испытания пришли для того, чтобы человечество задумалось, чтобы каждый народ и государство, каждый человек заглянул в свое сердце», - заключил отец Ростислав Валихновский.