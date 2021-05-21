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Четырнадцать сенаторов-республиканцев представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», после того, как администрация Байдена объявила об их отмене.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Hill.

Законопроект предлагает возобновить санкции против компании, стоящей за трубопроводом, и генерального директора Матиаса Варнига, а также распространит их на «субподрядчиков любой организации, которая работает на газопроводе Nord Stream 2».

«Рискуя ослабить глобальные позиции Америки, администрация Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе», - заявил сенатор Кевин Крамер, республиканец от штата Нью-Йорк.

«Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также ее руководителя Матиаса Варнига.
ForUm

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