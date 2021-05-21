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Трудности и испытания свидетельствуют об истинности Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом митрополит Гавриил Болгарской Православной Церкви рассказал в интервью пресс-службе Полтавской епархии.

По мнению владыки, скорби, которые Господь допускает для Украинской Православной Церкви, полезны, «даже если мы пока не можем до конца понять их смысл».

Митрополит Гавриил отметил, что существует духовная польза трудностей.

«Святые отцы говорят, что если хочешь узнать, где настоящая Церковь, то смотри на ту, которая гонима. Так что Господь любит Украину…Трудности закаляют веру, закаляют людей. Без таких испытаний иногда нельзя узнать, что в человеке глубоко. Вот в такое время человек показывается - кто настоящий и кто только притворялся и пользовался», - напомнил архиерей.

«Я когда служил в Киево-Печерской лавре, там было много иерархов, я имел чувство, что нахожусь среди исповедников, которые прошли очень трудное время, особенно когда провозгласили эту раскольническую церковь. Раньше же еще и запугивали архиереев, мы это знаем. Им говорили: «Если вы не пойдете, то у вас все отберут». И эти люди выстояли. Это укрепило их веру. За это Господь дал им благодать», - поделился митрополит Гавриил.

Владыка отметил, что Господь не только допустил украинцам терпеть скорби, но и дал им Свою помощь. 

«Видите, у вас сейчас такой Блаженнейший - владыка Онуфрий. Я знаю его еще с Троице-Сергиевой лавры. Господь дал, чтобы у вас выбрали действительно подвижника в такое самое трудное время. То есть Господь допустил трудности, но дал и возможности их преодолеть», - подытожил митрополит Гавриил.

 

 

 

 
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