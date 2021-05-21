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Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) запретил в служении священника Бориспольской епархии за уклонение в раскол.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на boryspil-eparchy.org, иерей Евгений Зотов запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин.

«Прещение наложено на основании 10, 11 и 39-го правил святых Апостолов, 2-го правила Антиохийского Собора за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя», - отмечается в указе митрополита Антония.

Иерей Евгений Зотов освобожден от должности настоятеля прихода в честь Успения Божией Матери села Фарбованое Яготинского района Киевской области и настоятеля прихода (по совместительству) в честь святых апостолов Петра и Павла села Богдановка Яготинского района Киевской области

Как сообщалось ранее, иерей Евгений Зотов вопреки желанию большинства прихожан обманчивым путем, образовав из нецерковных граждан новую религиозную десятку, пытался инициировать переход религиозной общины в честь Успения Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви села Фарбованое в ПЦУ. Члены общины отказались менять конфессиональную принадлежность, осудили действия священника и попросили правящего архиерея назначить нового настоятеля.

 

 
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