Соединенные Штаты прилагают усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, но в то же время поддерживают право Израиля на защиту от ракетных атак.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Укринформ.

По словам американского лидера, с этой целью США пополнят ракетами израильскую систему «Железный купол».

«Только что я разговаривал с премьер-министром Нетаньяху. Сегодня я также говорил с президентом Египта аль-Сиси», - сообщил президент США. Он подчеркнул, что в результате была подтверждена готовность сторон к безусловному прекращению боевых действий в регионе.

Однако, по словам Байдена, в разговоре с Нетаньяху он подтвердил, что США в полной мере «поддерживают право Израиля на самозащиту от неизбирательных ракетных ударов» со стороны ХАМАС и других группировок в секторе Газа.

«Премьер-министр (Нетаньяху - ред.) выразил благодарность за систему «Железный купол», которую наши страны разрабатывали вместе, и которая спасла бесчисленные жизни израильских граждан... Я заверил его со своей стороны в полной поддержке относительно пополнения израильской системы «Железный купол» для обеспечения обороны и безопасности в будущем», - подчеркнул Байден.

Напомним, «Железный купол» - это мобильная всепогодная система противоракетной обороны, способная перехватывать и уничтожать ракеты, снаряды, БПЛА и самолеты. Основное ее назначение - защита гражданского населения. В Израиле развернуты 10 таких батарей, которые продемонстрировали высокую эффективность во время последних массированных ракетных ударов ХАМАС и других экстремистских группировок.