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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина кардинально не изменит ситуацию в Украине.

Об этом Кулеба сказал в интервью «Радио НВ», обнародованном на стриминговой платформе SoundCloud, передает УНИАН.

В частности, его спросили, может ли встреча Байдена с Путиным кардинально изменить ситуацию в отношении Украины.

«Нет. Потому что это слишком сложно», - сказал Кулеба.

Глава МИД предложил вспомнить время, когда Дональд Трамп стал президентом США, и тогда многие говорили, что «всё, теперь нам точно конец, сейчас будет крупная сделка между Путиным и Трампом, они сразу обо всем договорятся».

«И действительно, президент Трамп имел желание перезагрузить отношения с Россией, но это очень большие упрощения, и я бы даже сказал примитивизация внешней политики считать, что можно: а) за одну встречу обо всем договориться, б) Соединенные Штаты, прямо скажем, предадут Украину. Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов, поэтому я абсолютно спокоен и не реагирую ни на какие конспирологические теории о том, что приближается армагеддон», - подчеркнул Кулеба.
 
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