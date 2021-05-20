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В Одессе настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Украинской Православной Церкви протоиерей Иоанн Гориа с супругой организовали детский православный центр, в котором воспитывают 28 детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, протоиерей Иоанн Гориа отметил, что сначала мечтал о создании православного детского сада, где детям «можно привить любовь к Богу и понимание того, что есть вера в Него».

«Однажды к нам пришли дети. Их было трое, без родителей, просят есть. Мы их покормили. Но я говорю: «Подождите, мы сегодня их покормили, одели, они ушли. А что дальше?», - рассказал отец Иоанн о том, как возникла идея создания детского центра при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

За 28 лет брака у семьи Гориа появилось 28 детей, из них 25 приемных.

По словам протоиерея Иоанна, на данный момент еще готовятся документы на усыновление детей возрастом 10 месяцев и 1,5 года.

«Мне интересно все делать для Церкви. Приходишь поздно ночью домой, все спешат: и дети, и матушка, чтобы рассказать, как прошел их день. Отдых? Отдыхать хочется с детьми… Дети «подстегивают» родителей быть лучшими», - поделился священник.

При храме «Всех скорбящих Радость» была создана Марфо-Мариинская обитель, где сестры милосердия занимаются благотворительной и миссионерской деятельностью.

В Марфо-Мариинской обители несут послушание ухода за больными и нуждающимися девушки и женщины, которые со временем смогут принять здесь и монашеский постриг. Сестричество действует в Киеве и Одессе.

Более 18 лет действует при храме столовая для бездомных, принимающая более 200 человек в день. Уже более 10 лет отец Иоанн совершает панихиды для бездомных, сестры милосердия Марфо-Мариинской обители кормят нуждающихся, а также раздают им крестики, иконки, просфоры, проповедуют.

При храме действует большая библиотека духовной литературы, воскресная школа для детей.

 

«Христос и многие святые показали нам путь. Хотелось бы, чтобы не только епископы, и священники помогали нуждающимся людям, а каждый человек. Этот путь очень сложный, но его возможно преодолеть с Божьей помощью. Главное – просить помощи у Бога. Ведь если Господь на первом месте, то все остальное будет на своем. Нашим девизом стали слова апостола «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 12:11)», - подытожил протоиерей Иоанн Гориа.
ForUm

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