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Возможность просить и получать помощь от святых, духовное родство с угодниками Божьими - великое богатство каждого православного.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом наместник Святогорской лавры митрополит Арсений сказал в проповеди.

«Чем может похвастаться православный христианин? Каким-то земным богатством? Оно у нас отнимется, когда мы перешагнём черту, называемую смерть, и неизвестно, кому оно достанется, и принесёт ли ему пользу или будет на погибель. Но есть богатство, которое всегда пребудет с нами. Это наше родство с угодниками Божьими», - отметил владыка.

Он напомнил, что все святые являются нашими родственниками не только по духу - «ведь мы все от Адама и Евы».

«Когда нападает уныние, приходят мысли, будто мы несчастны, мы должны помнить: мы самые богатые в мире люди! Если святые угодники - наши сродники, разве они могут за нас не переживать? Разве они могут не молиться о нас? Вот почему о нас молятся угодники Божьи: во-первых, подражая в любви Христу; во-вторых, потому что мы их родня», - сказал наместник Святогорской лавры.

 

Архиерей объяснил, почему верующие молятся святым. 

«Мы ведь делимся со своими родственниками, с мамой, бабушкой, братьями, сёстрами, другими близкими, какими-то своими переживаниями, жизненными сложностями. И они помогают нам, когда мы нуждаемся в деньгах на операцию, да и сами часто ухаживают за нами, сидя возле кровати в больнице... И они молятся за нас сугубой молитвой, когда что-то с нами случается. Так же точно и святые угодники Божьи», - подчеркнул владыка.

 Митрополит Арсений отметил, что молебны святым - это живое общение «нас, грешных, с ними, святыми, но нас роднит общее: мы свои им и по Церкви Православной, и по факту крещения, и по тому, что мы молимся, подражая им и почитая их».

 
ForUm

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