За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
У Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатометов.
По состоянию на 7:00 утра 20 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
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