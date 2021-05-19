Несмотря на решение Верховного суда, ЦИК всё-таки признала кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка избранным народным депутатом по 87 округу в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает ЦИК.

«Ну что ж, друзья, победа!!! Победа Вирастюка! Победа Ивано-Франковщины!!! Победа Прикарпатья. А всем, кто не верил в нашу победу и в нашу стратегию – я насыплю соли на язык. Запомните! С победой!», - так у себя в ТГ-каналеотреагировал народный депутат, глава Закарпатской областной организации «Слуга народа» Николай Тищенко.

«Эта победа – показательна, - пишет у себя в блоге на ФБ Анастасия Азарова, - так как впервые в истории Украины на выборах произошла реальная деолигархизация: выиграл не олигарх или местный князёк, а украинский народ. Президент дал слово: у нас теперь не будет олигархов, а вместо них – крупные бизнесмены, теперь все перед законом будут равны».

Блогер напоминает, что эту победу принес Николай Тищенко: «Стоит только вспомнить, когда Тищенко ставил на колени, во время выборов на Закарпатье, кандидата от партии «За майбутнє» Александра Шевченко. «Бультерьер Зеленского» отработал на 10 баллов то, что ему доверили. И благодаря его упорству Василий Вирастюк таки стал народным депутатом. Закарпатье в надежных руках. Все команды выполнил, порядок навёл. Тут Президент знал кому доверить регион».

Блогер Азарова обращает внимание на то, что «сколько бы не полоскали Николая Тищенко, он-таки суперэффективный и преданный. Опять же, этому есть масса доказательств. Ревизия Закарпатья, Алексеевской колонии в Харькове – это последние громкие «десантные высадки» народных депутатов на местах во главе с Николаем Тищенко».

Азарова приводит слова советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, который в интервью изданию «Телеграф» поддерживает Николая Тищенко: «Он (Николай Тищенко) – очень эффективен с точки зрения решения вопросов. Идеологически Николай Тищенко крайне близок к правящей партии, он является ее неотъемлемой частью».

А всем те, кто хайпует и пытается очернить нардепа, пишет блогер, можно лишь сказать следующее: «Не завидуйТЕ!!!».