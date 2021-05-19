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В Белграде сегодня делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Антоний написал на своей странице в Фейсбук.

«Митрополит Антоний от имени Предстоятеля УПЦ передал приветствие Патриарху Порфирию с избранием на престол сербских Первосвятителей и пожелания помощи Божией в новом служении. Предстоятель Сербской Церкви поблагодарил за поздравления и визит и отметил, что это его первая встреча в качестве Патриарха с архиереем другой Поместной Церкви», - отмечается в сообщении.

Во время встречи речь шла о текущей ситуации в православном мире, о церковной ситуации в Украине, а также о развитии отношений между Украинской и Сербской Православными Церквями.

В делегацию, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, вошли также заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и протодиакон Вадим Новинский. С сербской стороны на встрече присутствовали викарий Патриарха епископ Ремесианский Стефан и руководитель кабинета Патриарха диакон Александр Пращевич.

Во время посещения Белграда делегация УПЦ посетила собор Святого Саввы.
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