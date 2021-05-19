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В Церковно-археологический музей Киевской духовной академии передан в дар старинный антиминс (четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитыми частицами мощей, на котором совершается Таинство Евхаристии - ред.).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, святыня имеет историческую ценность.

Антиминс освящен митрополитом Киевским и Галицким Арсением в 1870 году, во время правления императора Александра II.

Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи собранием такого рода. К началу ХХ века коллекция музея включала материалы от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Предстоятель пожертвовал для экспозиции предметы из своей личной коллекции.

Сегодня, как и с момента создания музея, главным источником пополнения фонда являются пожертвования и подарки от иерархов, духовенства и частных лиц.

Музей расположен в здании Киевской духовной академии и семинарии на территории Киево-Печерской лавры. Вход для посетителей свободный.
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