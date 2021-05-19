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Глава Представительства УПЦ при международных европейских организациях епископ Виктор (Коцаба) рассказал на совещании ОБСЕ о формировании в украинских СМИ тенденции к преступлениям на религиозной почве в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, епископ Виктор принял участие в Стокгольмском совещании ОБСЕ на тему свободы СМИ, которое проходило 18-19 мая в онлайн формате.

В своем выступлении епископ Виктор коротко осветил основные проблемы современного положения УПЦ в Украине и особенно отметил роль медиа, как в освещении нарушений прав верующих УПЦ, так и в пропаганде ненависти, которая часто распространяется в украинских СМИ.

Владыка Виктор подчеркнул, что сочетание безнаказанности нарушений прав верующих УПЦ с негативной пропагандой в СМИ относительно УПЦ формирует тенденцию усиления угрозы совершения новых преступлений на религиозной почве. СМИ должны правдиво освещать события и не способствовать разжиганию религиозной розни в стране, что соответствует стандартам и смыслу современной журналистики.

В качестве примера медийной пропаганды ненависти в отношении УПЦ в украинских СМИ была приведена публикация в официальной газете парламента Украины «Голос Украины», в которой журналисты в очередной раз распространили ложную риторику в отношении УПЦ: «В Украине многотысячная кремлевская агентура в рясах ежедневными инсинуациями затуманивает прихожанам мозги, в Киево-Печерской и Почаевской лаврах торгуют антиукраинской литературой. Московские попы отказываются отпевать погибших солдат…».

«К сожалению, эта очевидная ложь является риторикой ненависти, которая используется, в том числе политиками и помещается даже в некоторые решения органов местного самоуправления, в дальнейшем транслируется СМИ. При этом официальным представителям Украинской Православной Церкви не предоставляется возможности опровергнуть недостоверные факты или выложить альтернативную точку зрения. Подобный медиа-контент направлен на раздувание религиозной вражды и является серьезной угрозой для общественных отношений в стране», - отметил епископ Виктор.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях призвал ОБСЕ и представителей дипломатической среды способствовать улучшению соблюдения прав человека в сфере медиа в Украине, что возможно достичь путем соответствующего международного влияния и проектов, направленных на профилактику злоупотреблений в сфере медиа.

 
ForUm

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