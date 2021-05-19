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Украинцев, изъявивших желание вернуться из Сектора Газа, планируется эвакуировать специальным рейсом из Египта в течение 48 часов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании правительства, сообщает Укринформ.

По словам министра, в секторе Газа сейчас находится ориентировочно 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на Родину. За помощью в эвакуации обратились также граждане Молдовы, Беларуси и двух стран ЕС.

Министр отметил, что посольство Украины в Израиле уже составило списки тех, кто заинтересован в эвакуации, а МИД договорился с властями Израиля и Палестинской Автономии о зеленом коридоре для эвакуации,

«Мы уже отработали организационные вопросы с властями Египта и сейчас по поручению Президента Украины принято решение об осуществлении эвакуации в кратчайшие сроки путем вывоза наших граждан из территории сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины. Если не произойдет каких-то форсмажорных событий в связи с обострением конфликта, то по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация произойдет», - сказал Кулеба.

Глава МИД также обратился к правительству с просьбой привлечь средства из резервного фонда на эвакуацию наших соотечественников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал это предложение и дал протокольное поручение Министерству внутренних дел совместно с Министерством иностранных дел, Министерством инфраструктуры, Министерством финансов подготовить проект правительственного решения об осуществлении эвакуации граждан Украины из сектора Газа за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

7 мая после окончания молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме верующие палестинцы забросали камнями израильских силовиков. Правоохранители применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Боевики организации ХАМАС, контролирующей сектор Газа, совершили массированный ракетный обстрел Израиля. В ответ израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по целям в секторе Газа.

 
ForUm

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