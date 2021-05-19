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Стоимость самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin опустилась до 38 585 долларов США на фоне ряда негативных новостей за последние недели, сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.    

Из-за падения себестоимости биткоина на свыше 13% за прошедшие сутки до 38 585 долларов США, она опустилась до самого низкого показателя с 9 февраля.

Сейчас стоимость Bitcoin составляет на 39% меньше рекорда, которого она достигла в середине апреля (64 829 долларов США).

Отмечается, что эксперты связывают стремительное падение популярной криптовалюты с рядом негативных новостей о Bitcoin.

Во вторник несколько китайских регуляторов в банковской сфере предупредили компании не проводить транзакции с криптовалютой. На прошлой неделе Илон Маск заявил, что его компания Tesla прекращает принимать оплату за электрокары в биткоинах.

Bitcoin - самая популярная криптовалюта в мире, которая составляет самую большую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

 
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