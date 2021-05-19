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Лидерам институтов ЕС не удалось завершить работу над схемой «паспортов вакцинации», которая даст возможность возобновить работу туристической сферы. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

Представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов возобновят переговоры в четверг.

Еврокомиссия представила свое предложение о «цифровом зеленом сертификате» в марте, начав переговоры. Сертификат может открыть больше стран ЕС для путешествий внутри блока уже в конце июня, даже если пандемия коронавируса продолжится.

В «паспорте» будет указано, был ли у человека отрицательный результат теста на Covid-19, или он недавно излечился от вируса, или был вакцинирован.

Документ может стать основанием для отказа от карантинных требований, действующих в настоящее время для многих поездок внутри блока. Однако каждая из 27 стран должна решить, какие привилегии дает сертификат в пределах ее границ.

Греция уже ослабила требования к въезду для иностранных посетителей, получивших вакцину, а Испания допускает туристов из ЕС при условии отрицательного теста.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, шестая часть взрослого населения ЕС в настоящее время полностью вакцинирована. Задача комиссии - увеличить этот показатель до 70% к сентябрю.
ForUm

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