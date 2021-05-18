Сотрудники Государственной фискальной службы Украины разоблачили группу лиц в изготовлении контрафактных ГСМ на сумму более 100 млн гривен, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«В ходе обысков, которые проводились в рамках уголовного производства по фактам незаконной поставки и реализации нефтепродуктов, которые происходили в том числе и по ул. Б. Хмельницкого в Киеве, сотрудниками ГУ ГФС Украины и Службы безопасности Украины задокументировали и прекратили противоправную деятельность группы лиц, связанную с незаконным перемещением на таможенную территорию Украины и последующей реализацией товаров топливно-масляной группы с нарушением законодательства и уклонением от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей, что наносило ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

Установлено, что в адрес ряда субъектов внешнеэкономической деятельности систематически из Республики Беларусь и РФ поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема.

Должностные лица ряда коммерческих обществ, с целью уклонения от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и растворители, отмечали недостоверные данные относительно химического состава товара, в частности количественного содержания метилового спирта, которое существенно занижалось, и осуществляли реализацию импортируемой продукции в адрес предприятий с признаками рискованности на общую сумму более 100 млн гривен.

При этом, субъекты хозяйствования производственных мощностей не имеют, по адресам регистрации не находятся, директором, бухгалтером и учредителем выступает одно и то же лицо.

Фактически импортированный товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и реализовался за наличные средства без оформления бухгалтерских документов.

В ходе проведенных обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей изъята теневая документация, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт и химические добавки, а также изготовленные из них горюче-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.

Ранее в СБУ сообщили, что обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, проводятся в рамках расследования уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах, к мэру имеют никакого отношения.