Для Церкви главным является служение Богу, а не излишняя концентрация на этнических или имущественных спорах.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

Владыка привел пример первого в христианской Церкви гражданского конфликта, когда обращенные в христианство иудеи распределяли помощь, ставя в приоритет вдов из числа своих соотечественников.

«Высший суд принадлежит апостолам, и только они, пользуясь данной им от Бога властью, могут найти правильное решение вопроса. Но что они делают? Изучают подробности конфликта? Начинают разбирать все тонкости этой бытовой склоки? Нет, они решают эту проблему совершенно иначе -назначают ответственных администраторов, а сами даже не пытаются вникать в этот земной дележ материальных благ. Это принцип, по которому Церковь относится ко всем вопросам, касающихся национальных, имущественных, этнических, исторических и прочих споров. Не для этого пришел Бог на землю, не для того основал Церковь, чтобы она служила арбитром земных амбиций ее членов», - напомнил митрополит Лука.

Архиерей отметил, что приоритет служения Богу - таков принцип жизни, как Церкви в целом, так и каждого ее истинного члена.

«Нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах» (Деян. «6:1)», - говорят себе и нам апостолы. Нехорошо и нам с вами, братья и сестры, погружаться умом и сердцем в любые житейские дрязги, которые убивают наши души и уводят от Бога.

Пускай этим духовным самоубийством занимаются те, для кого их национальная, этническая принадлежность выше Бога, кто свои политические предпочтения, исторические интерпретации ставит выше Евангелия и Христа. Для нас же с вами пускай будет единственно важным служение Слову», - заключил владыка.