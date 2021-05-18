Каменское, Одесса и Мариуполь в очередной раз оказались в ТОП-3 городов с самым грязным воздухом. Киев занял вторую строчку в мире по уровню загрязнения атмосферы, по данным ресурса Iqair, превысив допустимые показатели в 3 раза.

Более всего опасна - мелкая пыль, которая приводит к тяжелым заболеваниям, - уверен Юрий Тучковенко, проректор Одесского экологического университета. По его словам, большинство датчиков, которые замеряют качество воздуха в Одессе, не учитывают этот показатель.

Между тем, ученые университета Мартина Лютера в Галле в исследовании обнаружили взаимосвязь между загрязнением воздуха и заболеваемостью на COVID-19. Результаты исследования опубликованы в "Science of the Total Environment".

Исследователь Ярон Оген сравнил спутниковые данные о загрязнении воздуха и смертность от коронавируса в Италии, Франции, Испании и Германии. Он указал на то, что в регионах с высоким уровнем загрязненности атмосферы и слабым воздухообменом, смертность от Covid-19 была выше.

По мнению Юрия Тучковенко, ключевым загрязнителем воздуха является автомобильный транспорт. "Самый большой загрязнитель - автотранспорт. Есть еще и другой рейтинг, где Одесса фигурирует, как город с самыми большими транспортными пробками. Понятно, что порт также дает свой вклад. Об этом появляются эпизодические сообщения", - сказал он.

По данным исследования ВОЗ, самую большую опасность для здоровья человека представляют так называемые PM 2.5 - взвешенные твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (10 нм - 2,5 мкм в диаметре), содержащиеся в воздухе. В отличие от крупных частиц они, преодолевая биологические барьеры, попадают в организм и угрожают человеческому здоровью.

Немалая часть мелкодисперсной пыли образуется от износа автомобильных шин, эрозии асфальта, а также и благодаря "пылевым бурям" во время перегрузки сыпучих грузов в портовых городах. Если перевалка не защищена от выдувания, в атмосферу попадают сотни тонн вредных веществ. По этой причине почти все портовые столицы мира уже вынесли грязную перевалку из городов. По мнению Юрия Тучковенко, Одесса могла бы повторить опыт той же Барселоны.

"Я двумя руками «за» то, чтобы вынести грузовой порт за пределы города. Но это связано с большими затратами и, я так понимаю, с нежеланием самой Администрации морских портов Украины этим заниматься. Потому что это проблема города и эта инициатива должна исходить от городских экологических структур. Проекты (по выносу порта - ред) есть. Эта дискуссия уже два-три года идет. Я считаю, как житель города Одесса, что это очень целесообразно. Зерновые терминалы, расположенные на территории города Одесса создают угрозу для экологии не только воздуха, но и моря", - пояснил Тучковенко.

Открытая перевалка зерна генерирует целые облака пыли, которые разлетаются далеко за пределы порта. Мелкодисперсная пыль - вдыхаемая фракция. Она попадает в лёгкие, непосредственно в альвеолы. При газообмене частицы PM2.5 попадают в кровь, что провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Существует индекс загрязненности PM2.5, показывающий содержание этих частиц в воздухе. Во многих странах мира созданы службы мониторинга воздушной среды, к примеру, The World Air Quality Index.

По статистике, житель крупного города в течении дня вдыхает порядка 200 млрд. частиц PM2.5, половина из которых откладывается в лёгких. Одна такая доза не вызовет серьёзных последствий. При постоянном же воздействии, есть повод задуматься о защите от PM2.5. Спасением от них послужат маски-респираторы на улице и специальные фильтры в приточной вентиляции в домах.