Фермерские хозяйства и отрасль гостеприимства (отели, кафе, рестораны) в Польше начали испытывать острую нехватку рабочих рук. Об этом ForUm’у сообщили в Аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

В Польше сезон сбора урожая клубники, вишни, смородины и малины начинается в конце мая. Предприниматели жалуются, что половина их урожая может быть утрачена, если иностранцы не вернутся к сезонной работе.

Несмотря на то, что в Польше остаются постоянные рабочие из Украины, это не решает проблему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве, где характер работ именно сезонный.

«В пик сезона польским фермерам требуется ежегодно около 100 тысяч сезонных работников и большинство из них - украинцы. Польские сезонные рабочие в основном едут в Германию, Нидерланды и скандинавские страны, где платят больше чем в Польше, тогда как для украинцев эти рынки по-прежнему недоступны из-за пандемии.

На данный период в рекрутинговых базах есть значительное количество разнообразных легальных вакансий для сезонных работников в фермерских хозяйствах с хорошей оплатой. Один из самых популярных видов работы в Польше среди украинских сезонных рабочих - сборщики фруктов и овощей, работа на переработке овощей, фруктов и мяса», - поясняет директор отдела рекрутации компании Gremi Personal Анна Джоболда.

Аналогичные проблемы и у предпринимателей из индустрии HoReCa, которая также носит сезонный характер. В этом году предложений работы, связанных с гастрономией и гостеприимством, намного больше, чем обычно – срочные вакансии официантов, барменов, бариста, горничных, поваров.

Как известно, пандемия и локдаун вынудили предпринимателей в этих секторах сокращать расходы. В результате большое количество сотрудников были уволены или отправлены в неоплачиваемые отпуска.

По последним данным GUS (Центрального статистического управления Польши), за год в отрасли HоReCa было ликвидировано 24,1 тысячи рабочих мест. Но сейчас количество вакансий в этой отрасли начало увеличиваться.

«Правительство Польши объявило о постепенной отмене карантинных ограничений с середины мая, можно будет проводить мероприятия с соблюдением санитарных и количественных ограничений, и вместе с тем начинается период каникул и отпусков. Крупные рестораны и отели постепенно начинают свою работу, но уже сталкиваются с проблемой нехватки персонала. Ранее уволенные работники нашли работу в других отраслях и не спешат возвращаться в отрасль HoReCa, которая все равно остается очень зависимой от карантинных ограничений. Спасение для отелей и ресторанов – рекрутинговые агентства, которые на основе аутсорсинга

быстро и легально предоставляют нужное количество сотрудников с Востока. К нам уже обратились с апреля около 20 компаний, которым срочно требуется сотрудники», - поясняет ситуацию на рынке генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.