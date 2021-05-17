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В Чехии готовятся заменить посла в Украине, и канцелярия президента Милоша Земана уже готовит своего кандидата. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Seznam Zpravy.

Нынешний посол, кадровый дипломат Радек Матула, проработал в Киеве стандартные четыре года, и ему будут искать замену.

На этой неделе Министерство иностранных дел рассмотрит вопрос о переводе новых сотрудников в посольство Чехии в Киеве.

По данным СМИ, кандидатом на должность посла должен стать нынешний заместитель директора иностранного департамента канцелярии президента Чехии Петр Пирунчик.

Хотя у Пирунчика есть дипломатический опыт, его отправляли за границу только один раз, на младшую должность третьего секретаря посольства Чехии в Москве.

Новые послы назначаются Министерством иностранных дел и утверждаются правительством, но для получения должности нужны верительные грамоты, подписанные главой государства.

Однако переговоры ведутся непублично и обычно не комментируются ключевыми игроками до тех пор, пока кандидаты не будут одобрены принимающей страной.

Сам Пирунчик не опроверг и не подтвердил информацию о своем возможном выдвижении на пост посла в Украине, а также придерживался традиционного «без комментариев» в своем электронном письме.

Согласно его резюме в социальной сети LinkedIn, Пирунчик работает в иностранном отделе Пражского Града с 2015 года. Сначала занимал должность аналитика, а затем стал заместителем директора департамента с прошлого года. Его задачей было участие в подготовке чешско-российских консультаций, которые должны были урегулировать отношения между Прагой и Москвой. Во главе их стоял директор департамента как правительственный представитель по международным отношениям с Россией.

Однако сами консультации так и не состоялись. И сейчас чешско-российские отношения находятся в кризисном режиме, поскольку выяснилось, что агенты российской разведки ГРУ были причастны к взрывам во Врбетице.

Издание отмечает, что должность в Украине - традиционно одна из самых ответственных в чешской дипломатии. В основном это связано с напряженностью на российско-украинской границе. Более того, в последние месяцы она усиливается, и можно ожидать, что стратегическое значение Украины будет расти, особенно в контексте американо-российских отношений и новой внешней политики президента США Джо Байдена.
ForUm

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