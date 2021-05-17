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В Черкассах в Архангело-Михайловском кафедральном соборе Украинской Православной Церкви открылась выставка епархиальной иконописной школы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, открытие приурочили ко Дню святых жен-мироносиц.

Перед открытием выставки архиепископ Феодосий рассказал об истории создания черкасской иконописной мастерской.

В 1998 году её создал покойный митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Тогда в ней работали супруги Николай и Татьяна Дзвоныки, которые и сделали большинство икон и росписей Архангело-Михайловского кафедрального собора.

Сегодня мастерскую возглавляет Надежда Чернявская, которая сообщила, что сейчас тут работает пять иконописцев и реставраторов, обучающих своему делу молодых художников. Посетить выставку можно с 15 по 22 мая, с 10.30 до 14.30 можно воспользоваться услугами экскурсовода.

Как сообщалось ранее, в Черкассах к юбилейным датам УПЦ установит монумент выдающемуся хирургу и ученому святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому). Сооружение увековечит память святого дополнительно к монументу, который ранее установили врачу-священнослужителю рядом с кафедральным собором Черкасс.

 
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