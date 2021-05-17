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Истребители Армии обороны Израиля наносят удары по террористическим целям в секторе Газа, сообщается в твиттере израильских военных.

О каких именно объектах идет речь не сказано.

Тем временем СМИ отмечают, что по городу Газа было нанесено более 100 ударов, передает Интерфакс.

Агентство Associated Press сообщило, что израильские истребители нанесли серию авиаударов по нескольким районам города Газа рано утром в понедельник. По его данным, взрывы в городе продолжались в течение десяти минут, а атака была более мощной и обширной, чем сутками ранее, когда погибли 42 палестинца.

По сообщениям палестинских СМИ, среди пораженных целей оказались главная прибрежная дорога к западу от города, объекты безопасности и открытые пространства.

Компания по распределению электроэнергии заявила, что в результате авиаударов была повреждена линия, питающая электроэнергией от единственной электростанции большую часть южной части города Газа.

Израиль уже около недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.
ForUm

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