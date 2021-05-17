Президент Чехии Милош Земан прокомментировал внесение страны Россией в список недружественных.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Frekvence 1.

По словам Земана, включение Чехии в список «недружественных стран» является глупостью со стороны России.

По мнению президента Чехии, если между странами не может быть дружбы, пусть будут хотя бы «правильные отношения».

Земана называли марионеткой Кремля и в Чехии критиковали из-за давления по делу хакера из РФ.

14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан.

Чехия назвала шагом к эскалации внесения в список недружественных России стран.

ЕС считает очередным шагом к эскалации, который подрывает дипломатические отношения, решение России составить список недружественных иностранных государств.