Министерство иностранных дел Украины сегодня, 16 мая, объявило о запуске проекта "Несокрушимые". Проект направлен на поддержку украинцев и крымских татар, которых Россия незаконно арестовала в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Как рассказала Джапарова, проект предусматривает серию публикаций писем украинских политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.

«Мы хотим донести до широкой общественности истории наших мужественных людей - пленников Кремля - их переживания и мысли, мечты и надежды. Через истории конкретных людей будем обращать внимание на те системные репрессии в Крыму, которые продолжаются с начала оккупации», - пояснила она.

По данным МИД, сегодня на территории России и оккупированного Крыма незаконно удерживают более 100 граждан Украины. Поддержка пленников Кремля и их скорейшее освобождение являются приоритетом МИД.

Первым героем проекта стал гражданский журналист Осман Арифмеметов, которому грозит 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Арифмеметов до ареста освещал обыски и преследования крымских татар.

«В своем письме Осман рассказывает об информационном гетто, зарождении гражданской журналистики и репрессиях против активистов на оккупированном полуострове», - рассказала Джапарова, добавив, что с текстом письма можно ознакомиться на сайте МИД.