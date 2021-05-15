На Ухань обрушился мощный торнадо. Он унес жизни 6 человек, также десятки людей получили травмы.
Торнадо обрушился на провинцию Хубэй в китайском Ухане в пятницу вечером. В результате 6 человек погибли и 218 получили ранения разной степени тяжести.
По сообщению правительства округа, торнадо, улавливающий ветер со скоростью 23,9 метра в секунду, пронесся через район Кайдиан в 20:39, повалив несколько навесов на стройплощадках и повредив большое количество деревьев.
#China #tornado— Snow Leapord (@HIND_patriot) May 15, 2021
One dead and over 60 injured after tornadoes strike #Wuhan and #Suzhou pic.twitter.com/LoLHxBZAyZ
Известно также, что 85 зданий были разрушены, пострадали около 400 домов и строений. Помимо этого поломано большое количество деревьев, рухнул башенный кран.
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