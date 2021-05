Торнадо обрушился на провинцию Хубэй в китайском Ухане в пятницу вечером. В результате 6 человек погибли и 218 получили ранения разной степени тяжести.

По сообщению правительства округа, торнадо, улавливающий ветер со скоростью 23,9 метра в секунду, пронесся через район Кайдиан в 20:39, повалив несколько навесов на стройплощадках и повредив большое количество деревьев.

#China #tornado

One dead and over 60 injured after tornadoes strike #Wuhan and #Suzhou pic.twitter.com/LoLHxBZAyZ