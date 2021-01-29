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Команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начала встречаться в пятницу с китайскими учеными в рамках расследования происхождения COVID-19 в Ухане, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В четверг команда ВОЗ из 13 экспертов закончила двухнедельный карантин по приезду в Китай и переехала в отель в Ухане.

По словам представительницы международных экспертов ВОЗ Марион Купманс, уже проведена первая личная встреча с китайскими коллегами.

Ожидается, что команда ВОЗ проведет в Китае еще две недели и, в частности, посетит рынок морепродуктов, где началась вспышка коронавируса, и Уханьский институт вирусологии. Одной из гипотез, которую отверг Китай, является то, что вспышка была вызвана утечкой в ​​правительственной лаборатории.

«Важно помнить, что успех этой миссии и отслеживание происхождения (COVID-19 - ред.) на 100% зависит от доступа к соответствующим источникам», - заявила в четверг Теа Фишер, член команды ВОЗ из Дании.

 
ForUm

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