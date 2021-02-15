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Члены миссии Всемирной организации здравоохранения, исследовавшие возникновение коронавируса в китайском Ухане в декабре 2019 года, обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии мог быть большим, чем считалось ранее.

Об этом руководитель расследовательского направления миссии Питер Бен Эмбарек рассказал в интервью CNN,  передает Громадське.

По словам Эмбарека, во время своей работы миссия ВОЗ обнаружила несколько свидетельств того, что масштаб эпидемии коронавируса в Ухане в декабря 2019 года был больше, чем считалось – то есть больных COVID-19 было больше, чем официально выявленных 174.

Дело в том, что врачи обнаруживали только людей, у которых коронавирусная болезнь протекала в сложной форме. Поэтому если учесть и потенциально «легкий ковид», на конец 2019-го в Ухане были по крайней мере тысяча людей с COVID-19.

Также, по словам Ембалека, специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса в Ухане, которые существовали в декабре 2019-го. Их отслеживание может помочь установить географию и время распространения коронавируса к вспышке в Ухане. Сам Ембалек не прокомментировал, что означает наличие такого большого количества мутаций коронавируса в то время. Но опрошенные CNN эпидемиологи называют это свидетельством того, что вирус присутствовал в человеческой популяции задолго до вспышки в Ухане. Ранее другой член миссии ВОЗ в Китае Доминик Дваер в интервью The Wall Street Journal заявил, что китайская сторона отказалась предоставлять им исходные данные о первых больных коронавирусной болезнью в Ухане. Они могли бы помочь понять, откуда возник вирус.

14 января команда экспертов ВОЗ приехала в Китай и первые две недели провела на самоизоляции. Затем в течение еще двух недель опрашивали людей с научно-исследовательских институтов, больниц и с рынка морепродуктов в Ухане, чтобы установить происхождение коронавируса. ВОЗ утверждала, что китайские власти не препятствовали им в работе и предоставили доступ к необходимым объектам в Ухане. Хотя еще в начале января 2021-му Китай отказал экспертам ВОЗ в визах, необходимых для въезда в страну и проведения исследования.

На брифинге 9 февраля эксперты назвали маловероятной утечку коронавируса из лаборатории. Зато вероятной гипотезой распространения COVID-19 среди людей считают переход вируса от животного к человеку через промежуточного хозяина. Но при этом Организация пока не исключает ни одной из гипотез. Кроме того, специалисты ВОЗ предполагают, что первые случаи коронавирусной болезни могли быть в Китае еще в октябре 2019 – за два месяца до того, как власти официально заявили о случаях инфицирования. Именно в то время примерно 90 человек госпитализировали с симптомами, похожими на COVID-19.

 
ForUm

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