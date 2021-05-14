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Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики, передает УНИАН.

«Реальный ВВП в I квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 1,1% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2020 года - на 2%», - сказано в сообщении.
 
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