Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян официально подтвердил информацию о том, что военные Азербайджана два дня назад продвинулись вглубь территории Армении у озера Севлич в Сюникской области.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Радио Азатутюн».

Никол Пашинян собирал по этому поводу заседание Совета нацбезопасности и заявил, что военные Азербайджана утром 12 мая пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. Премьер назвал это «диверсионным продвижением».

«Это ситуция неприемлема и Армения не может смириться с ней. Однако наша первоочередная задача - решить её путем переговоров, в том числе дипломатическим путем. Но это один из вариантов», - заявил Пашинян.

По его словам, оружие с обеих сторон при этом не применялось и Азербайджан пытался обосновать свои действия «фальшивыми картами» еще с границей времен Советского Союза.

Он отметил, что Армения в связи с этой ситуацией начинает консультации в рамках ОДКБ.

Как сообщается, Пашинян уже провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В МИД Азербайджан в свою очередь заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, которые ранее были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

Также МИД Азербайджана заявил, что руководствуется картами, которые «определяют линию границы между Арменией и Азербайджаном». При этом не указывают, о каких именно картах идет речь, но отмечают, что «со времени восстановления независимости между двумя государствами по известным причинам государственной границы не было».

«Вызывает удивление, что в связи с этим процессом армянская сторона, реагируя неадекватно, выступает с провокационными заявлениями. Считаем недопустимыми попытки использования официальными кругами этого вопроса в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении», - заявляет МИД Азербайджана, добавляя, что ситуацию нужно решать путем контактов между военными с обеих сторон.