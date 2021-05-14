По состоянию на 14 мая решение греческого правительства о въезде граждан Украины в Грецию с туристической целью еще не принято, сообщает пресс-служба украинского посольства в стране.

Отмечается, что изменения режима въезда граждан Украины в Грецию будут безотлагательно размещены на сайте и странице в Facebook посольства Украины в Греции.

Напомним, Греция официально дала старт своему туристическому сезону, объявив о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора от второго лета, потерянного из-за коронавируса.