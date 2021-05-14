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Министерство аграрной политики планирует создать государственное агентство по  мелиорации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам встречи министра Романа Лещенко с директором Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Во время встречи стороны обсудили внедрение Национального проекта орошения на Юге Украины.

Министр отметил, что в Украине насчитывается 5,48 млн га мелиорированных, в том числе 2,17млн га орошаемых и 3,3 млн га осушаемых земель с соответствующей мелиоративной инфраструктурой.

В 2019 году фактически поливалось около 550 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

На данный момент украинские системы орошения устаревшие и изношенные, и требуют восстановления, - одними государственными дотациями проблему не преодолеть. «Минагрополитики уже готовится к созданию государственного агентства мелиорации, способной развивать это направление. Сейчас финализируют техническую документацию пилотного проекта с ЕБРР в Одесской области. Первоначально реализуем национальный проект орошения на Юге, а дальше – масштабируем на всю страну», - отметил Лещенко.

Напомним, основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В планах на ближайшие 3 года - реализовать Национальный проект на юге с последующим увеличением на всю страну. У государства есть резервные фонды для финансовой поддержки проекта, также через привлечение международных финансовых институтов, как ЕБРР, Всемирный банк, IFC.
ForUm

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