Украинское посольство в Вашингтоне, так же как и американское в Киеве, прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом заявила в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Укринформ.

«Конечно, работаем – и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине - над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит (за все время - ред.) Джо Байдена в Украину», - рассказала Маркарова.

Она отметила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи - не только в Украине или США, но и в других странах, если такая возможность возникнет раньше.

Посол подчеркнула, что сейчас отношения между двумя странами развиваются очень интенсивно.

«Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях - от президента Байдена, госсекретаря Блинкена - вы все видели недавний визит в Киев... То есть существует безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях», - констатировала Маркарова.

Напомним, во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев президент Зеленский передал приглашение главе Белого дома Джо Байдену посетить Украину.