Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии нового здания Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics, KSE) в столице, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Шестиэтажное здание площадью 4,5 тыс. кв. м на улице Николая Шпака имеет 11 учебных аудиторий, в которых могут разместиться около 700 студентов, компьютерный класс, ивент-холл, спортзал и террасу.

Новое образовательное пространство также включает озелененную территорию и площадку для отдыха.

Зеленскому также показали шуточную инсталляцию, посвященную страхам студентов. «Новое здание КШЭ действительно впечатляет, но самое главное - это атмосфера и потенциал этих светлых людей, которые здесь собрались, чтобы менять страну к лучшему, создавая возможности для качественного образования», - сказал президент.

Он поздравил Тимофея Милованова с открытием нового здания Киевской школы экономики. «Знаю, что это была ваша мечта, и с достижением этой мечты я вас искренне поздравляю, от сердца», - отметил глава государства.

Президент КШЭ поблагодарил Зеленского и отметил, что целью этого учебного заведения является изменение общества и страны к лучшему благодаря образованию. И все сообщество Киевской школы экономики, внедряя высокие стандарты качества образования, прилагает много усилий на пути к достижению этой цели.

Киевская школа экономики – это частное заведение высшего образования, основанное в 1996 году как магистерская программа по экономике международного уровня при Национальном университете «Киево-Могилянская академия». С 2005 года функционирует как отдельная, самостоятельная организация. Заведение не имеет конечного бенефициара или владельца, им руководит выборный Совет директоров Международный академический совет, в состав которого, в частности, входит Нобелевский лауреат профессор Роджер Майерсон.

Программы КШЭ аккредитованы как Министерством образования и науки Украины, так и международным аккредитационным агентством CEEMAN. Диплом КШЭ признается при поступлении на программу PhD в Европе и США. Школа имеет команду из 21 постоянного преподавателя, 15 из которых имеют западную степень PhD.

За последние пять лет Киевская школа экономики выросла в 10 раз: из 24 выпускников трех программ в 2016 году до 230 студентов в семи магистратурах и 1400 слушателей професионализацийних программ и курсов в 2020-м.