В Министерстве обороны обратили внимание на то, что в последнее время тема организации питания в украинской армии активно обсуждается в СМИ и порой поражает незнанием нормативно-правовой базы, которой регламентирован данный вид деятельности.

Об этом на брифинге в Укринформе сказал и.о. заместителя директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Дмитрий Стамболов.

По его словам, первый миф относительно организации питания в украинской армии заключается в том, что якобы тендерная документация составлена ​​под одну компанию-поставщика.

«Закупочные процедуры происходят из Государственной системы прозрачных торгов, где компании соревнуются между собой за предоставление услуг МО на конкурентной основе. Для организации питания Вооруженных сил были начаты 9 закупочных процедур по обеспечению питания ВСУ. В 9-ти процедурах принимали участие 14 компаний. В зависимости от региона - от 6-ти до 9-ти компаний на каждую», - отметил Стамболов.

Согласно второму мифу, якобы не все компании могут принимать участие в тендерах из-за дискриминационных квалификационных требований.

«Из 14 участников - 9 компаний, которые вышли на торги, полностью соответствовали квалификационным требованиям, это крупные компании, мощные, которые ранее предоставляли услуги ВСУ и имели возможность на конкурентных условиях выиграть торги. Остальные 5 участников были определены как такие, которые не могут участвовать в тендерах. Они либо имели признаки фиктивности, или имели недостатки учитывая финансовые возможности и производственные мощности», - рассказал представитель МО, заверив, что о «прописывании» тендерных условий именно под какую-то одну компанию не может идти речь, потому что тогда бы ни одна другая компания не имела бы возможности выйти на торги.

Он также отметил, что аналогичные требования в закупках устанавливаются не в первый раз и позволяют заказчику убедиться в благонадежности и добросовестности участников, а к разработке тендерных требований привлекаются специалисты разных структур.

Третий миф, по словам представителя МОУ, - о якобы неэффективности компании-исполнителя и поставке некачественных продуктов в ВС.

«В 2019 году были зафиксированы более четырехсот нарушений поставки питания в ВС по всем компаниям, которые работали с Вооруженными силами. В 2020 году - 714. В начале 2021 года составлены пока 80 актов, но 50 из них были урегулированы на местах. Но нужно отметить, что эти акты касаются не только качества продуктов питания, чаще всего поставщики не соблюдают условия договоровотносительно ассортимента, количества, качества продукции и сроков поставки», - пояснил Стамболов и добавил, что считает нынешнюю статистику рабочим моментом, который имеет действенные пути и методы урегулирования, а заострение внимания СМИ к этому вопросу вызвано бизнес-конкуренцией.

Четвертым мифом он назвал якобы монополизацию рынка одной компанией, которая выиграла тендер.

Он напомнил, что процедуры закупки начинаются и регламентируются законами «О публичных закупках» и «Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны».

«Не предусмотрены никакие ограничения относительно количества лотов, которые может выиграть предприятие. Учитывая это, не может быть установлено, что то или иное предприятие может выиграть один лот, два или все. Тем, кто постоянно педалирует тему монополизации, стоит апеллировать к ЗУ «О защите экономической конкуренции», который четко определяет понятие монополизации», - отметил Стамболов, отметив, что в рамках договорных обязательств с субъектом хозяйствования МОУ имеет возможность изменить компанию-поставщика, что было бы невозможно, если бы на рынке была монополия.

Он также напомнил, что Антимонопольный комитет дал заключение на основании Закона Украины «О защите экономической конкуренции» об отсутствии факта монополизации рынка, и только АМКУ является уполномоченным органом, который может определить есть ли в данном вопросе монополия или нет.