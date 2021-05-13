также в разделеРелигия
В УПЦ утвердили новые тексты молебнов и акафистов 9
В УПЦ считают, что богословская оценка неканонических действий Фанара станет основой для встречи в «амманском формате» 11
Митрополит Антоний рассказал, как научиться принимать свой возраст 12
Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ из-за принятия антицерковных законов 13
В Ивано-Франковске начато расследование действий чиновника, который призывал «почистить» монастыри УПЦ 10
На Ровенщине во время захвата храма активистами ПЦУ 10 верующих УПЦ получили травмы 9
В Почаеве верующие УПЦ отметили день прославления преподобного Амфилохия 16
Итоги Священного Синода УПЦ: подготовка к организации миссий зарубежом, введение медкапелланства, съезд монашества 29
Священник УПЦ рассказал об Архангеле, который помогает в учебе и науке 10
В УПЦ на межправославном уровне дадут богословскую оценку неканоническим действиям Фанара – решение Синода 17
В УПЦ избрали двух новых епископов 14
В УПЦ открыли три новых монастыря 20
В Святогорской лавре к 100-летию создания РПЦЗ сняли фильм о святителе Иоанне Шанхайском 9
Священный Кинот Афона разрешил принимать паломников 9
Митрополит УПЦ объяснил, для чего посылаются скорби 164
В Киеве православная молодежь и волонтеры УПЦ организовали раздачу обедов для бездомных 21
Митрополит УПЦ рассказал о том, как человеку познать Христа 8
Епископ УПЦ о стрельбе в казанской школе - Духовный кризис приводит к страшным последствиям 31

В Ливане священник Украинской Православной Церкви Сергей Шульгач на Пасху и в течение Светлой седмицы совершал богослужения для украинской диаспоры.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.

В день Светлого Христова Воскресения священник Сергей Шульгач совершил пасхальную Божественную литургию в храме в честь святого Иоанна Крестителя (Бейрут), после которой зачитал пасхальное послание Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и раздал верующим памятные иконки с благословением Предстоятеля, а также освятил пасхальные корзины. За богослужением молились не только выходцы из Украины, а также и из Беларуси, Молдовы, России и Румынии.

По приглашению митрополита Тирского и Сидонского Ильи, отец Сергий сослужил архиерею за Божественной литургией в кафедральном храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Маржааюн. На богослужении также присутствовали представители украинской диаспоры.

Во время Светлой седмицы священник Сергей Шульгач совершал богослужения для украинской общины Ливана в городе Сидон (Сайда), столичном районе Жаль Эль Диб (Бейрут), в Дедде, а также имел общение с украинской диаспорой, проживающей в Бейруте.

По приглашению митрополита Гор Ливанских Силуана священник Сергей Шульгач сослужил ему за Божественной литургией в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Кфархати. По окончании богослужения в приходском зале при храме состоялась беседа с митрополитом Силуаном, в которой также приняли участие представители украинской диаспоры.

В воскресенье, 9 мая, священник Сергей Шульгач совершил для украинской диаспоры молебен в храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Жаль Эль Диб (Бейрут), а также встретился с митрополитом Бейрутским Ильей. Во время каждого богослужения звучали просьбы о мире в Украине, о единстве Православной Церкви, а также о прекращении распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, Священный Синод в своем решении 12 мая отметил необходимость духовного окормления верующих Украинской Православной Церкви, которые проживают или работают за пределами Украины. Епархиальные архиереи получили благословение информировать ОВЦС УПЦ о местах компактного проживания мирян с вверенных им епархий за рубежом с целью дальнейшей организации миссий или приходов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги