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Советника мэра Ивано-Франковска Назария Кишака допросили в полиции по подозрению в разжигании религиозной вражды и ненависти. Начато досудебное расследование.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на galka.if.ua, 27 апреля следственный отдел Ивано-Франковского РУП ГУНП в Ивано-Франковской области открыл уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти) касательно советника городского председателя Ивано-Франковска по вопросам безопасности и правопорядка Назария Кишака, который призывал «почистить» монастыри УПЦ.

В публикации от 21 апреля 2021 у себя на странице Кишак написал: «Необходимо «почистить» и перепроверить все московские монастыри на территории не только Прикарпатья, но и всей Украины, пока именно оттуда не нанесен удар нам в спину! Одна из таких специфических религиозных учреждений - монастырь РПЦ на ул. Черновола, в самом сердце Франковска».

Юридический отдел УПЦ призвал правохранителей дать оценку деятельности Назария Кишака и открыть уголовное производство по статье 161 Уголовного Кодекса Украины, а мэра города освободить его от должности советника.

Вскоре Кишак опубликовал второй пост, где заявил, что не призывал к физическому насилию. Тем не менее, советника мэра уже допросили в местном отделении полиции. Согласно законодательству, обвиняемому в преступлении грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
ForUm

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