Специалисты украинских маркетинговых и рекламных агентств заметили очередную «накрутку» статистики сайта mind.ua, основным собственником и главным редактором которого является скандальный Евгений Шпитко, пишет издание МИР, передают vlasti.net.

Согласно данным счетчика bigmir.net за последние несколько дней, в том числе после майских праздников, количество уникальных посетителей сайта mind.ua резко снизилось, зато резко увеличилось количество заходов с одних и тех же IP-адресов c 2-5 до 10-18 и более. Тогда как у аналогичных сайтов в категории «Бизнес» («Капитал», «Контракты», «УкрРудПром», «Экономические новости» и другие) по данным счетчика bigmir.net таких изменений не было.

«В среднем у всех сайтов в этой категории, как и в других, показатель соотношения посетителей (хостов) к посетителям (cookies) составляет от 1 до 1,5 максимум. У сайта mind.ua за 7 дней реальных посетителей около 31 тыс., тогда как по cookies 257 тыс., то есть более чем в 8 раз выше. При этом за 30 дней это соотношение составляет 1 к 5, что также выше номы. Естественно, что на «майские» праздники с учетом карантина офисы не работали, поэтому трудно поверить, что дома кто-то в среднем с 8 устройств ежедневно будет читать этот сайт. На лицо реальная грубая накрутка», – комментирует SEO специалист Роман Головченко.

Он также обращает внимание на то, что на сайте mind.ua материалы, размещенные в одной и той же рубрике (например, «На правах рекламы») в один и тот же период, согласно счетчику этого сайта, имеют разницу по просмотрам более чем 10 раз.

Также специалисты обратили внимание на Telegram-канал Mind. Live, принадлежащий сайту mind.ua. После разоблачительных публикаций в прошлом году о «накрутке» этого Telegram-канала и его «бане» и пометке о «накрутке» ведущими сервисами аналитики TGstat и Telemetr, количество ботов сократилось со 135 тыс. до 35 тыс.

С ноября 2020 года после «бана» основного Telegram-канал Mind. Live Евгений Шпитко пробывал развивать Telegram-канал Mind.EU, однако, на данный момент у этого канала чуть более 200 подписчиков. Канал не обновлялся уже около 1,5 месяца.

«Скорее всего этот проект постигнет участь youtube канала mind.ua, который был заброшен около года назад и не обновляется. Там количество подписчиков составляет менее 1 тыс. человек, а некоторые видео не набирали даже и 100 просмотров. Такая же «судьба» и у Twitter-аккаунта Mind_UA, который не обновляется также с лета прошлого года», – констатирует Роман Головченко провалы Евгения Шпитко с маркетингом в социальных сетях.

Как сообщали СМИ, Евгений Шпитко стал самой упоминаемой негативной персоной в украинском журналистском сообществе по итогам прошлого года.

Журналисты вспомнили, как Евгений Шпитко, будучи главредом «Forbes Украина», скажем так, «увел», а попросту переименовал одноименную Facebook-группу на свою Mind.kiev.ua (впоследствии Mind.ua). Аналогично он поступил и с Twitter-аккаунтом «Forbes Украина».Евгений Шпитко также решил попробовать себя в Telegram, создав телеграмм-канал mind_live для своего сайта, путем накрутки десятками тысяч «ботов-подписчиков» и просмотров. Самые популярные сервисы статистика телеграмм-каналов TGStat, Telemetr пометили данный канал как «ботоводческий и уличенный в накрутках», удалив его из своей статистики. Сам Евгений Шпитко так и не объяснил, зачем ему было нужно «заимствование» аккаунтов соцсетей, «накрутка» и, следовательно, обман рекламодателей, среди которых AB INBEV EFES УКРАИНА, DOBRODOC+, ENSO, СК «Метлайф Украина», «Киевстар», фармацевтическая компания «Дарница», платежная система Fondy, «Укртелеком», юридическая фирма OSTIN LAW FIRM, клиника SQLAB, Stron Legal Services и множество других среди которых банки, строительные компании и т.д.