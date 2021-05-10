В Иерусалиме 10 мая перед запланированным маршем еврейских националистов произошли новые столкновения между израильской полицией и палестинцами у мечети Аль-Акса из-за угрозы выселения палестинских семей из частей Восточного Иерусалима. По сообщениям, десятки людей были ранены, силы безопасности применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты, а протестующие бросали камни и другие предметы в полицию, передает Радио Свобода.

Столкновения вспыхнули в комплексе мечети Аль-Акса, которая считается третьим святым местом в исламе.

Полиция запретила евреям посещать эту территорию накануне ежегодного марша израильских националистов в городе, который, по мнению многих палестинцев, является преднамеренной провокацией.

Есть опасения, что насилие может еще больше обостриться 10 мая, когда в Иерусалиме пройдет Марш флага, посвященный Дню Иерусалима. Марш, во время которого молодые люди обычно проходят мусульманским кварталом Старого города, знаменует захват Израилем Восточного Иерусалима в 1967 году.

По сообщениям медиков и полиции, за последние три дня в результате столкновений пострадали сотни палестинцев и более 20 израильских полицейских.

Сначала конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев по случаю Рамадана в Старом городе Иерусалима. Позже росту напряженности способствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из одного из районов Восточного Иерусалима.