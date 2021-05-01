1 мая в иерусалимском храме Гроба Господня прошла ежегодная торжественная церемония схождения благодатного огня.
Около 14:00 по Киеву иерусалимский патриарх Феофил вынес из закрытого алтаря зажженные свечи и благословил присутствующих.
В связи с карантинными ограничениями паломники в этом году не смогли посетить Иерусалим в день схождения огня. Однако церемония проходила по привычному, веками установленному сценарию.
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