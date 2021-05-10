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В Запорожье священники УПЦ и воспитанники воскресной школы Покровского собора «Пчёлки» поздравили ветеранов и детей Второй мировой войны с праздником Пасхи и днем Победы.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, продовольственные наборы были собранны к празднику на средства благодетелей.

Священники, а также воспитанники воскресной школы Покровского собора «Пчёлки» посетили дома непосредственных участников боевых действий. Они поздравили ветеранов с праздником Светлого Христова Воскресения и Днём Победы, пожелали укрепления духовных и телесных сил и вручили продовольственные наборы, в которые входили заранее освящённые пасхальные куличи.

Также Покровский собор посетили представители ветеранских организаций всех районов города Запорожья, которым также были вручены продовольственные наборы. 

«Христос воскресе! Поздравляю вас всех со Светлым Христовым Воскресением! Испрашиваю вам у Воскресшего Христа помощи в ваших житейских немощах и укрепления ваших душевных и телесных сил. Всегда прибегайте к Богу в испытываемых вами житейских нуждах, не забывайте приступать к Таинствам Церкви — и Он никогда не оставит вас Своей помощью и подаст вам укрепление в ваших душевных и телесных немощах», - обратился к ним настоятель собора протоиерей Олег Семенчук.
ForUm

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