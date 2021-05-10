Китай установит «разделительную линию» на пике Эвереста, чтобы избежать возможных заражений COVID-19 альпинистами из пораженного вирусом Непала.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на AFP.

Эверест находится на границе Китая и Непала, а северный склон принадлежит Китаю. 30 больных альпинистов были эвакуированы из лагеря на непальской стороне самой высокой вершины мира за последние недели, поскольку Непал столкнулся с волной COVID-19 - он граничит с Индией, которая сейчас является эпицентром коронавируса в мире.

Власть Тибета заявила, что предпримет «самые строгие меры по предотвращению эпидемии», чтобы ограничить контакты между альпинистами на северных и южных склонах или на вершинах. В частности, горные гиды установят разделительные линии на вершине горы, прежде чем позволить альпинистам начать подъем.

Пока неизвестно, из чего будут состоять разделительные линии.

Непал зарабатывает 4 миллиона долларов ежегодно на разрешениях для восхождения альпинистов на Эверест. Большинство альпинистов приезжают в Непал из США, Индии, Китая, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

В этом году Непал выдал рекордное количество разрешений на восхождение на Эверест, чтобы привлечь посетителей после того, как его туристическая отрасль пострадала от пандемии. Одно разрешение стоит 11 тысяч долларов, а альпинисты платят больше 40 тысяч долларов за экспедицию.